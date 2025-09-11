SALERNITANA ABBONDANZA PER LA PARTITA CON IL SORRENTO

Testa al ritorno in campo con la consapevolezza che ci sarà subito da pedalare forte. Cinque gare in due settimane richiederanno grande concentrazione per essere sempre connessi ed incisivi. La possibilità di ruotare gli uomini e di sfruttare la profondità della rosa sarà una risorsa importante. Il ds Faggiano ha parlato al gruppo alla ripresa degli allenamenti ed ha sottolineato l’importanza del momento. Questa mattina la Salernitana ha svolto una sessione di allenamento al Mary Rosy. Per la gara di domenica con il Sorrento il tecnico Giuseppe Raffaele ha diversi dubbi e si gode piacevoli e graditi problemi di abbondanza. In difesa Coppolaro e Matino sono in ballottaggio per un posto sul versante destro Golemic sarà il perno centrale del reparto, mentre alla sua sinistra dovrebbe debuttare Frascatore. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Cabianca che può giocare da braccetto a destra come a sinistra. Sulle corsie laterali ci sarà il ritorno di Villa a sinistra. L’ex Padova s’era dovuto cimentare a destra per cause di forza maggiore nella trasferta di Cosenza in cui trovò anche il prezioso gol del pareggio. Domenica, però, Raffaele potrà contare anche su Quirini che è stato a lungo inseguito da Faggiano e che è pronto per giocare dal primo minuto sulla corsia destra. In mediana si riparte da Capomaggio. Ai lati dell’argentino corsa a quattro per due maglie. Tascone spera nel debutto da titolare e Knezovic nella conferma. Varone e De Boer sono in agguato. In attacco intriga la soluzione col doppio centravanti, Inglese- Ferrari, fin dall’inizio. Liguori e Ferraris, oltre ad Achik, offrono importanti alternative e non è escluso che uno dei due alla fine possa far coppia col capitano in avvio. La gara col Sorrento dovrebbe richiamare sugli spalti almeno diecimila spettatori. Il muro dei 5000 abbonamenti sta per crollare e sono circa 2000 i tagliandi venduti.

