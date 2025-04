SALERNITANA AL POSTO DI BREDA C’È MARINO

La Salernitana cambia pelle. L’arrivo di Pasquale Marino è mossa disperata per provare ad uscire dalla crisi. In soffitta il 3-5-2, ad incidere nella scelta della società la volontà di una rivoluzione tattica. Marino è stato fautore del 4-3-3, modulo con il quale ha chiuso il 2 febbraio 2024 la sua avventura sulla panchina del Bari. La pesante sconfitta a Palermo per 3-0 scrisse la parola “fine” su un’esperienza da quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, con quindici gol fatti e venti subiti.

