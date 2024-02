SALERNITANA ALL’ARECHI C’E’ IL MONZA SI GIOCA ALLE 18.00 LA PROBABILI FORMAZIONI

Nei campani mister Liverani può schierare la difesa a 4 con il recuperato Boateng e Manolas al centro, ma si tiene pronta l’alternativa Pasalidis. Terzini agiranno Zanoli e Bradaric, ai box invece Gyomber, Fazio, Pirola e Pierozzi. In porta Ochoa. Rischiano invece l’esclusione dall’11 iniziale sia Lassana Coulibaly che Dia; in tal caso, al posto del primo potrebbe essere schierato Pellegrino col ritorno alla difesa a 3 poi a centrocampo i soli Maggiore e Basic mentre in avanti chance per Weissman con Candreva e Vignato (o Tchaouna) a supporto.

Nei brianzoli è serrato il duello Djuric-Colombo per partire dall’inizio come prima punta, in ballottaggio poi Valentin Carboni sulla fascia d’attacco insidiato da Zerbin. Diga mediana formata da Pessina e Gagliardini, trequartista sarà Colpani. In difesa conferma per Izzo al centro con Pablo Marì, terzini saranno Birindelli e Andrea Carboni. Tra i pali il recuperato Di Gregorio. Fuori dai convocati ancora Ciurria condizionato da un fastidio al ginocchio.