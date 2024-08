SALERNITANA, ALLENAMENTO DI FERRAGOSTO IPOTESI DI FORMAZIONE CON IL CITTADELLA

Allenamento ferragostano in mattinata per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Il tecnico Martusciello e il suo staff hanno proposto al gruppo un lavoro di reattività, prima di concentrarsi sulle diverse situazioni tattiche con partitina finale. Lavoro ancora differenziato per Franco Tongya e Paolo Ghiglione. Terapie e palestra per Nicola Dalmonte. La seduta di rifinitura in vista della sfida contro il Cittadella è fissata domani alle 18, sempre al centro sportivo Mary Rosy.Intanto non è prevista alcune conferenza stampa pre-gara da parte del tecnico granata che invece tornerà a parlare ai microfoni della stampa alla fine della partita d’esordio contro il Cittadella.

IPOTESI DI FORMAZIONE

Dopo la gara di Coppa Italia, Sambia sarà nuovamente disponibile, mentre Ghiglione, Tongya e Dalmonte resteranno ai box. In difesa, si prevede l’impiego di Bradaric a sinistra, al posto di Njoh. Daniliuc è in vantaggio su Gentile, che non è ancora al top, mentre Bronn e Velthuis completeranno il reparto davanti a Sepe.

A centrocampo, Maggiore e Amatucci sembrano essere certi di una maglia da titolare, con Legowski, subentrato bene contro lo Spezia, pronto a insidiare Mamadou Coulibaly per un posto da titolare. In attacco, Martusciello ha diverse opzioni sugli esterni. Daniele Verde potrebbe esordire a destra, ma Kallon, che ha mostrato buone cose in precampionato, è una valida alternativa. A sinistra, Braaf è in corsa per un posto da titolare.

Il vero interrogativo riguarda il ruolo di centravanti. Dopo la partenza di Dia e degli altri attaccanti restano solo Simy e Valencia. Simy ha segnato nella lotteria dei rigori contro lo Spezia, ma ha sprecato un’occasione importante nel finale. Valencia, invece, ha avuto un impatto non brillante negli 81 minuti giocati lunedì. La chiave di tutto è Daniele Verde che all’occorrenza può giocare davvero in ogni ruolo: sulla fascia sinistra, da seconda punta, da trequartista, può fare l’attaccante centrale e in carriera è stato schierato anche esterno nella linea dei centrocampisti. In caso di necessità Martusciello portebbe affidare a lui il ruolo di vertice offensivo

