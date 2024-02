SALERNITANA ALTRO RIBALTONE LIVERANI IN BILICO

Sempre più ultima, la Salernitana potrebbe optare per l’ennesimo ribaltone in panchina. A farlo intuire è stato l’ad Maurizio Milan dopo il ko col Monza: “C’è grande delusione, ci aspettavamo una reazione forte da parte della squadra. Lo faremo notare a calciatori e allenatore. Adesso dobbiamo riflettere sul come proseguire e organizzare subito il lavoro della settimana”. Da capire quindi se verrà data ancora fiducia a Liverani per il proseguo della stagione dopo le due sconfitte dal suo arrivo in panchina.

