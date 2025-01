SALERNITANA ARRIVA CALIGARI IL MERCATO SI PROTRAE

Arrivato in tarda serata a Salerno Fabrizio Caligara, il centrocampista scelto dal DS Valentini per rinforzare la mediana di Mister Breda. Si tratta del settimo acquisto del club granata in questa sessione invernale di calciomercato. Intercettato all’arrivo in Albergo in attesa della firma del contratto prevista per la mattinata di giovedì, queste le prime parole rilasciate dal calciatore che va voluto subito salutare i tifosi granata: “Ci vediamo allo stadio”.

126 presenze in Serie B e da 11 reti

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Caligara si è fatto notare per le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la versatilità a centrocampo. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio in squadre locali, entra nel vivaio della Juventus, dove si forma come centrocampista moderno. Esordio nella massima serie a soli 17 anni con la maglia del Cagliari nella partita contro il Milan. Durante la sua crescita, ha accumulato esperienza con prestiti in squadre come Olbia e Venezia, dimostrando la capacità di adattarsi a diversi contesti tattici.

Dal 2021, Caligara si trasferisce all’Ascoli, dove diventa un punto di riferimento nel centrocampo della squadra marchigiana in Serie B allenato proprio da Mister Breda. Fabrizio Caligara è un centrocampista completo, capace di giocare sia come regista che come mezzala. Dotato di un buon controllo di palla e di una visione di gioco precisa, è abile nel distribuire palloni e nel supportare sia la fase difensiva che offensiva.

