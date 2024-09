SALERNITANA ARRIVA IL PISA PRIMA DA EX DI PIPPO INZAGHI

L’allenatore del Pisa torna in casa granata dopo l’esperienza della scorsa stagione finita con l’esonero. Dal rapporto stretto con tifosi e città al finale.

Proseguono gli allenamenti della Salernitana agli ordini di mister Giovanni Martusciello. La truppa granata scenderà in campo domenica contro la capolista e il tecnico granata sta pensando di cambiare volto alla squadra vista finora. Sono previste infatti molte novità nell’undici che giocherà dal primo minuto. Il mister campano infatti ha più scelte a disposizione, dopo il rientro di alcuni giocatori reduci da infortuni.

Si rivedrà Maggiore mentre viaggiano verso la prima convocazione sia Ghiglione che Dalmonte. Rientrato invece il problema per il difensore Ruggeri, che si accomoderà in panchina insieme agli altri. Chi potrebbe scendere in campo dal primo minuto di questo forse è Giulio Maggiore mentre Stojanovic dovrebbe vincere il ballottaggio con Ghiglione e Gentile.

Al centro della difesa toccherà a Ferrari mentre a sinistra Jawroszynski dovrebbe rilevare il giovane Njoh. In attacco possibile prima maglia da titolare per Braaf, dopo che era entrato dalla panchina in tutte e cinque le gare giocate dai granata. Potrebbe partire dall’inizio anche Torregrossa. Spera Hrustic che però potrebbe essere un’arma da sfruttare a gara in corso in caso di necessità.

