SALERNITANA-ATALANTA 1-0 TUTTE LE STATISTICHE DELLA GARA

La Salernitana è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare casalinghe di campionato (3V,3N) per la prima volta dal periodo tra febbraio e maggio 1999 (sei anche in quel caso).

• Dopo la sconfitta contro la Juventus senza trovare la via del gol nel turno precedente di campionato, i bergamaschi hanno subito due ko di fila restando a secco di reti in Serie A per la prima volta dalle ultime due gare dello scorso torneo, contro Milan ed Empoli.

• La Salernitana è in serie positiva da sei gare di campionato all’Arechi – tre vittorie e tre pareggi nel periodo– i granata non hanno mai collezionato più gare interne senza sconfitte con lo stesso allenatore nel massimo torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

• L’Atalanta ha perso quattro delle ultime otto trasferte di campionato (3V,1N) tante sconfitte quante ottenute nelle precedenti 16 gare fuori casa in Serie A.

• Per la prima volta sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, l’Atalanta ha incassato gol in 10 partite consecutive in un singolo torneo di Serie A.

• La Salernitana è la squadra che ha chiuso più volte il primo tempo in parità nei maggiori cinque campionati europei (15).

• Antonio Candreva è uno dei soli tre centrocampisti ad aver segnato almeno cinque gol in tutte le ultime quattro stagioni di Serie A, insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

• Krzysztof Piatek ha fornito due passaggi vincenti contro l’Atalanta in Serie A: i bergamaschi sono la formazione contro cui l’attaccante polacco ne ha serviti di più nel massimo campionato (uno anche nella gara d’andata).

• Paulo Sousa non ha mai perso contro l’Atalanta in Serie A: tre vittorie e due pareggi. Solo contro Bologna, Sampdoria e Sassuolo (tutti cinque) il tecnico portoghese ha disputato più gare da allenatore rimanendo sempre imbatutto nella massima serie.