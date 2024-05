SALERNITANA-ATALANTA STASERA SPALTI VUOTI

All’Arechi s’annuncia un nuovo record negativo di presenze sugli spalti per Salernitana-Atalanta, la gara in programma oggi, lunedì 6 maggio, alle ore 18, e valida per la 35esima giornata del campionato di serie A.

Ennesimo flop al botteghino: staccati, in prevendita, appena 1600 tagliandi, la maggior parte dei quali tra biglietti omaggio e iniziative promozionali. Anche gli abbonati al tornello si presenteranno a ranghi ridotti e chi sarà sugli spalti lo farà per fischiare.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...