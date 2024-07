SALERNITANA BALLOTTAGGIO PER LA PANCHINA OGGI SI PRESENTA PETRACHI

Ci sarebbe un testa a testa tra Lucarelli e Caserta per la panchina della Salernitana. scartata l’ipotesi Fontana il ds Petrachi la cui presentazione è in programma il 3 luglio alle ore 16 nella sala stampa dello stadio Arechi, è impegnato nel tesserare un allenatore competente per la panchina.

Con lui ci sarà anche l’amministratore delegato Milan, che dovrà spiegare anche i motivi della fine dei dialoghi con il fondo americano che ha seguito, per conto della proprietà, negli ultimi due mesi.

