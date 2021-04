E’andata ancora una volta storta ai detrattori, a coloro che si divertono a fare della Salernitana una piattaforma per fare politica, chiasso e per buttare veleno in un ambiente tranquillo e che non aspetta altro che la serie A. Cicerelli fa il goal partita giocando anche una gara da numero uno in campo. Il fortino di Castori rialza il ponte elevatoio, il Frosinone continua a non segnare e la Salerntana continua a rimanere nella scia della serie A diretta. Ora è sola al terzo posto ha scavalcato il Monza che stenta e staccato le altre. La gara era molto difficile alal vigilia ache perchè i ciociari vivono una situazione di classifica difficile e francamente non si può dire che sia stata una delle peggiori viste allo stadio arechi.

La gara è di quelle che si decidono con degli episodi. I granata però l’hanno costruita piano piano piazzando il colpo giusto al momento giusto che le ha consentito di fare per tutta la ripresa quello che più le piace. Un piano tattico ben consolidato quello di Castori magari più efficace se sta avanti in classifica e meno proponibile se si è costretti a recuperare. la Salernitana in temrini di classifica paga il periodo acavallo tra dicembre e gennaio quando ha avuto un periodo negativo che l’ha fatta indietreggiare rispetto al precedente periodo nel quale era prima in classifica. Ilprogramma di recupero deve prevedere uno scoprimento tattico più rischioso pe centrare la serie a diretta. Sergio Vessicchio