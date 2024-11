SALERNITANA BUONE NOTIZIE PER COLANTUONO

Buone notizie per Stefano Colantuono. Pawel Jaroszynski ha smaltito i problemi alla caviglia ed è tornato ad allenarsi con i compagni, un recupero importante per il difensore. Anche Stojanovic e Wlodarczyk sono rientrati a Salerno, mentre Hrustic tornerà dopo la partita Australia-Bahrain. Allo stesso modo, il Sassuolo ha recuperato i nazionali Obiang e Thorstvedt. Intanto, Sepe e Tongya continuano a lavorare a parte, mentre Maggiore si dedica alla fisioterapia e Torregrossa al lavoro in piscina. La Salernitana si allenerà domani all’Arechi, mentre il Sassuolo ha svolto una doppia sessione di lavoro, ritrovando alcuni giocatori importanti in vista delle prossime partite.

