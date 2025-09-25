SALERNITANA CAPITOMBOLO IN CASA 2-3

Salernitana-Cerignola 2-3

Reti: 9’ pt Ferraris (S), 9’ st Tascone (S), 25’, 44’ st Emmausso (C), 51’ st Cuppone (C).

Salernitana: Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Nnamdi Ubani, Tascone (17’ st Quirini), Capomaggio, de Boer (17’ st Varone), Villa (36’ st Achik); Ferraris (36’ st Inglese), Ferrari (27’ st Anastasio). All. Giuseppe Raffaele

A disposizione: Brancolini, Knezovic, Matino, Iervolino, Di Vico, Boncori.

Cerignola: Greco, Todisco, Russo (47’ st Dabizas), Vitale, Martinelli (38’ st Cocoricchio), Visentin, Gambale (47’ st Gasbarro), Paolucci (14’ st Emmausso), Bianchini (38’ st D’Orazio), Cuppone, Cretella. All. Vincenzo Maiuri

A disposizione: Fares, Iliev, Ligi, Ballabile, Moreso, Spaltro, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Parlato.

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo).

Assistenti: Marco Pilleri (Cagliari) – Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria).

IV Ufficiale: Mattia Maresca (Napoli).

Fvs: Christian Robilotta (Sala Consilina).

Ammoniti: Ferrari, Capomaggio, Donnarumma, Golemic (S), Greco, Russo (C).

Espulsioni: Capomaggio (S).

Angoli: 4-7

Recupero: 3’ pt, 8’ st.

All’Arechi la Salernitana viene superata dal Cerignola. Al 9’ vantaggio granata con una gran conclusione a giro di Ferraris. Al 23’ cross di Coppolaro e colpo di testa di Ferrari che non impensierisce Greco. Al 28’ ospiti pericolosi con una conclusione di Cuppone da ottima posizione, si oppone Donnarumma. Al 33’ gran tiro dalla distanza di Cuppone, si distende Donnarumma che respinge in angolo. Al 38’ gran filtrante di Capomaggio per Ubani che arriva al tiro, si oppone Greco in uscita bassa. La prima frazione di gioco termina con i granata avanti nel punteggio. Al 3’ della ripresa grande assist di Capomaggio per de Boer, Greco gli nega il gol. Dal corner seguente granata pericolosi con un colpo di testa di Frascatore che esce di poco a lato. Al 9’ raddoppio granata: cross di Villa e colpo di testa vincente di Tascone. Al 15’ ospiti pericolosi con una conclusione di Cuppone che termina di poco a lato. Al 25’ accorcia le distanze il Cerignola con Emmausso che calcia al volo e sorprende Donnarumma. Al 29’ ospiti pericolos

