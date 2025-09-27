SALERNITANA-CAVESE NO AGLI OSPITI SI PENSA AGLI STUDENTI

Il derby tra Salernitana e Cavese, in programma il 5 ottobre all’Arechi, si giocherà senza tifosi ospiti. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha rinviato la pratica al Casms, imponendo misure di rigore che prevedono il divieto di trasferta per i supporters metelliani: il settore ospiti resterà dunque chiuso.

La società granata ha però scelto di trasformare la sfida in una festa di sport e di colori. Nei Distinti entreranno gratuitamente gli studenti degli istituti scolastici di Salerno e provincia, insieme ai loro accompagnatori. Le richieste dovranno pervenire via mail a scuolegranata@ussalernitana1919.it tra il 29 settembre e il 1° ottobre.

Resta da chiarire un nodo delicato: cosa accade se a prenotarsi sono le scolaresche provenienti da Cava de’ Tirreni? La Salernitana, dopo un confronto con il GOS, ha già ottenuto il via libera. I biglietti infatti non saranno acquistati ma distribuiti gratuitamente, e il club dovrà solo segnalare alla Questura eventuali adesioni arrivate dalle scuole cavesi.

