La vicenda che tiene banco ormai da più di 24 ore è la trattativa per mettere insieme una serie di azionisti già interessati alla Salernitana. in questo contesto a muovere le fila come da noi annunciato ieri in esclusiva (clicca qua) e poi ripreso da tutti i media salernitani e nazionali è Domenico Cerruti ex presidente dell’Agropoli calcio e uomo di Gravina a tutti i livelli. In totale disaccordo con i metodi e le iniziative di Lotito con il quale i rapporti sono contrastanti è dire poco, autentici nemici per via della situazione di Gravina. Cerruti: “Sto facendo da Trait d’union non da adesso ma da circa tre mesi” – afferma l’ex numero 1 dell’Agropoli. Domenico Cerruti è stato l’uomo che ha ricucito i rapporti tra Gravina e Fabiani nei concitati giorni di giugno scorso, quando il direttore generale della Salernitana accortosi del tradimento di Lotito si buttò nelle braccia di Gravina per salvare la Salernitana. Fu proprio Cerruti in quei giorni a tessere le fila tra le due posizioni. Cerruti ora è un uomo della federazione con rapporti concreti con vari imprenditori ormai già davanti al notaio per cercare di costituire la società. Ma la trattativa non nasce adesso, è vecchia di 3 mesi proprio per la preoccupazione di gravina di arrivare a questo punto, senza acquirenti sani e solidi.

Un piano B in grado di diventare un’ ancora di salvataggio seria e solida. Non a caso nel suo comunicato Cerruti non smentisce la trattativa: “Intendo smentire nuovamente le notizie circolate in questi giorni riguardanti un possibile interessamento verso l’acquisto della U.S. Salernitana Calcio. Voglio precisare che le notizie rilasciate da alcuni organi di stampa non trovano fondamento e, da parte mia, non verrà formalizzata nessuna proposta per l’acquisizione delle partecipazioni societarie della Salernitana. Negli ultimi mesi, nonostante la carica che ricopro in E-Way Finance S.p.a. e le attività che seguo mi tengano impegnato quotidianamente tra Roma e Milano, avendo a cuore le sorti della Salernitana Calcio e della città, ho sensibilizzato l’ambiente e possibili azionisti affinchè fosse viva l’attenzione nei confronti di questa realtà. Come già accennato nella giornata di ieri, la mia presenza in FIGC aveva l’unico obiettivo di porgere i saluti al caro amico nonché Presidente federale Gabriele Gravina. L’augurio e la speranza è che venga presentata un’offerta entro il 31/12 e che la Salernitana possa continuare il glorioso percorso realizzato sino ad oggi. ” Si può notare come l’imprenditore albanellese stia costruendo la società mettendo insieme una serie di importanti soci e finanziatori, cosa in essere già da tempo. Si sta lavorando, ne sapremo di più nelle prossime ore. Sergio Vessicchio