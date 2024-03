SALERNITANA, COLANTUONO PERDE KASTANOS PER UN MESE

Ritiro delle Nazionali ancora sfortunato per la Salernitana Stop per il centrocampista Grigoris Kastanos. Il cipriota martedì si è recato a Roma per sottoporsi alla visita specialistica concordata col club a Villa Stuart dal professor Mariani: sotto osservazione il legamento collaterale del ginocchio sinistro che ha subito una distorsione nel corso della rifinitura pre Cipro-Lettonia. Per il centrocampista si prefigura uno stop di un mese

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...