SALERNITANA, CON LA CARRARESE TANTI TIFOSI AL SEGUITO INTANTO LA GENTE SPRONA IL PRESIDENTE

“Forza presidente. Riprendiamo il cammino, insieme… Tutti insieme!!!“. E ancora: “Oltre che proprietario, torna ad essere il presidente della Salernitana!”.

Sono soltanto alcuni dei tanti messaggi che sulla pagina social ufficiale dell’U. S. Salernitana 1919 i tifosi granata hanno rivolto al patron Danilo Iervolino per commentare le sue dichiarazioni, nel corso del podcast “Vianema“, condotto dall’addetto stampa della società Alfonso Maria Avagliano, dopo mesi di silenzio assoluto.

Iervolino è tornato a parlare per oltre 40 minuti e ha toccato un po’ tutti gli argomenti, non senza stilettate a chi lo ha criticato aspramente, ma ribadendo di aver mantenuto le promesse, investendo tanto, pur non centrando tutti gli obiettivi che si era prefisso.

La piazza social, almeno a giudicare le reazioni, in larga parte è sembrata disponibile a tendere la mano al proprietario della Salernitana, a patto che però da ora “alle parole facciano seguito i fatti“.

