SALERNITANA CONTESTATA

Il momento non è dei migliori, i risultati sono stati fin qui deludenti ed il timore di vivere una stagione in sofferenza è concreto. Dopo il ribaltone alla guida tecnica con l’arrivo di Pippo Inzaghi al posto dell’esonerato Paulo Sousa, gli Ultras granata hanno atteso il primo allenamento con il gruppo al gran completo dopo il rientro dei nove nazionali per manifestare il proprio disappunto ed esortare i calciatori a reagire. All’esterno del centro sportivo Mary Rosy di Pontecagnano-Faiano che la Salernitana utilizza per gli allenamenti i tifosi, circa un centinaio, hanno esposto un lungo striscione con un messaggio eloquente “I nostri colori umiliati da giocatori viziati. Fate gli uomini o sarete ospiti indesiderati” mentre, sotto lo sguardo delle forze dell’ordine, intonavano cori rivolti alla squadra invitata a dare il massimo, a reagire sul campo mettendo da parte polemiche e malumori per iniziare a risalire la classifica e puntare con decisione alla salvezza.

Il penultimo posto ed i soli tre punti conquistati in un avvio campionato senza vittorie rappresentano un preoccupante campanello d’allarme per la Salernitana. La società è corsa ai ripari chiamando in panchina Filippo Inzaghi dando così il benservito a Paulo Sousa. Adesso, però, tocca alla squadra reagire per cancellare le prestazioni mortificanti degli ultimi tempi che non sono piaciute ai tifosi.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

