Vogliono mettersi di traverso al ritorno della Salernitana in serie A. Castori e i giocatori hanno rotto le uova nel paniere ai falsi tifosi e agli pseudo ultras, quelli che, secondo un disegno criminale e criminoso, vogliono la sfascio della Salernitana. Apparentemente fanno finta di incitare i giocatori e l’allenatore, di fatto si tratta di un perseverante atteggiamento criminale contro la Salernitana e se non andrà in serie A la colpa sarà di queste perone che mettono striscioni, minacciano avvocati, giornalisti, giocatori, naturalmente si guardano bene di minacciare Fabiani o Lotito perché li vanno a prendere nelle case e li appendono ad uno ad uno. Sono la vergogna di Salerno nascosti dietro gli striscioni della vergogna. Ben altra cosa sono i tifosi granata tra i migliori di sempre che sono costretti a subire gli atti persecutori contro la loro squadra da una sparuta frangia di anonimi. Va sempre rispettato il giudizio, qualsiasi esso sia di chi sceglie di contestare e ci mette la faccia. Non sono ammessi gli anonimi e vigliacchi. Non hanno ne il coraggio ne le palle di firmarsi. E questa volta lo striscione, guarda un po non si è pubblicato sulla pagina Tuttosullasalernitana ma su instagram a dimostrazione del fatto che una volta sgamato il vigliacco che gestisce tale network ha cercato altre strade.

Che ci sia un nesso tra gli anonimi e alcune pagine che apparentemente sono di informazione di facebook e dei social in genere, è un fatto reale ormai acclarato e in possesso anche delle forze dell’ordine che stanno indagando. Alla vigilia della partita con il Venezia, fondamentale per la serie A diretta, si cerca di buttare ancora fango e veleno sui granata e sulla Salernitana per inasprire l’ambiente. Contestare la Salernitana in questo momento è una colpa gravissima. I media non possono continuare a tacere per paura di essere picchiati o di perdere consensi, la disinformazione non paga alla distanza. Un altra cosa è invece “Er Monnezza” il quale cavalca la situazione per andare contro la Salernitana come ha fatto una vita intera. D’altra parte da una figura carnevalesca come la sua cosa c’è da aspettarsi. Sergio Vessicchio