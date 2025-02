SALERNITANA CONTRO LA CARRARESE MOMENTO DECISIVO

l 15 febbraio è una data da cerchiare in rosso sull’agenda delle opportunità. La Salernitana la vivrà in trasferta – e che trasferta – a Carrara, per lo scontro diretto che le potrebbe finalmente permetterle di “respirare” dopo tre mesi e oltre di apnea. Da ottobre è sprofondata prima in zona playout e poi retrocessione, adesso i punti di distacco dalla Carrarese sono due. Un rapido calcolo consente di inquadrare agevolmente l’appuntamento come partita chiave: se la Salernitana fa il colpo, che le manca da ottobre (Palermo, gol di Tello), può mettere la freccia e superare gli apuani in classifica.

Gli ex e le scelte

Sono due e giocano adesso con la Carrarese: la Salernitana le ha ceduto Fiorillo, portiere, e Torregrossa, attaccante. Gli avversari sono in piena crisi: perdono da cinque partite. Non bisogna però sottovalutarli: proprio allo stadio dei Marmi, prima di perdere le ultime partite, la Carrarese aveva ottenuto un filotto di risultati positivi, battendo anche squadre blasonate. Breda potrebbe anche variare qualcosa nel modulo e magari escludere inizialmente dalla contesa Amatucci preferendogli Zuccon da mezzala (o interno del centrocampo, se la Salernitana decidesse di giocare con la mediana a due). Caligara, che ha subito una botta alla caviglia ma è ok, potrebbe anche essere impiegato nel ruolo di play. La posizione di Tongya, al quale Breda non sta rinunciando facilmente per sfruttare i suoi strappi, sarà come al solito strategica. Poi in avanti c’è odore di ballottaggio: Cerri è il punto di riferimento, ma Verde potrebbe insidiare Raimondo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...