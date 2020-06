All’”Arechi” la Salernitana pareggia in extremis per 3-3 contro la Cremonese. Al 6’ subito ospiti in vantaggio: errore in fase di disimpegno da parte della retroguardia granata, ne approfitta Celar che si invola verso la porta e non sbaglia. Al 24’ grigiorossi pericolosi con un colpo di testa di Celar che termina di poco a lato. Al 40’ ci prova la Salernitana con una conclusione dal limite di Dziczek, respinge Ravaglia. Il primo tempo si chiude con i granata sotto di un gol. Al 2’ della ripresa ospiti pericolosi con un colpo di testa di Celar, respinge in angolo Micai. Al 5’ grande occasione per i grigiorossi con un colpo di testa di Torrenova che esce di poco a lato. Al 9’ ci prova Di Tacchio dal limite, respinge in angolo Ravaglia. Al 23’ c’è il raddoppio della Cremonese: azione di contropiede di Valzania, tiro di Mogos respinto da Micai e tap-in vincente di Celar.

Al 27’ calcio di rigore per la Salernitana per un fallo di mano di Arini, che si becca il secondo giallo e viene espulso: dal dischetto si presenta Dziczek, che batte Ravaglia e accorcia le distanze. Al 34’ grande occasione per i granata con Cerci che colpisce il palo direttamente da calcio d’angolo, sul prosieguo dell’azione cross di Lopez e colpo di testa vincente di Di Tacchio che vale il 2-2. Al 41’ Cremonese di nuovo in vantaggio con un tiro-cross di Zortea che sorprende Micai. Al 42’ granata pericolosi con un sinistro a giro di Cerci che termina di poco a lato. Al 49’ altro calcio di rigore per la Salernitana per atterramento di Gondo: dal dischetto va Di Tacchio, che non sbaglia e fissa il risultato sul definitivo 3-3.