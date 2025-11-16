SALERNITANA DI RIGORE IN EXTREMIS L’IMPORTANTE ERA VINCERE



Cornice di pubblico importante al D’Angelo con esodo dei tifosi granata. Primi minuti vivaci con Altamura aggressivo e Salernitana guardinga. Al 10’ Altamura in vantaggio cross dalla destra, palla in area con contro cross di Grande che pesca Rosafio che di testa batte Donnarumma. La Salernitana ci prova con Tascone e Capomaggio senza fortuna. I granata soffrono il pressing pugliese. Al 25’ primo squillo campano, cross di Liguori e colpo si testa di Inglese, Viola vola in corner. Sempre Inglese ha una buona chance ma è fermato per offside. Salernitana vicina al pari con Di Vico: il tiro del giovane centrocampista salvato sulla linea da Zazza. Altamura pericoloso al 40’ con Curcio che calcia in diagonale dal limite, palla di poco a lato. Giallo nel finale a Ferraris.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio tra le due squadre. Salernitana parte veemente e al 5’ sgambetto in area su Tascone, rigore assegnato. Controllo al Var che conferma. Liguori sul dischetto porta al pareggio i suoi. Cambio Altamura: esce Rosafio entra Simone. L’Altamura trova il gol con il neo entrato Simone che tocca sotto porta un tiro-cross di Silletti. Ma l’arbitro annulla per fuorigioco confermato poi al Var. Trema ancora la difesa della Salernitana: Simone a tu per tu con Donnarumma si fa ipnotizzare dal portiere. Ma anche in questo caso era in posizione irregolare. Dentro Ferrari E Achik fuori Ferraris e Di Vico. Al 71’ ancora Altamura pericoloso: Donnarumma smanaccia un cross proveniente dalla destra, palla sui piedi di Lepore che da buona posizione calcia sull’esterno della rete. Doppio cambio pugliese: escono Crimi e Grande entrano Di Pinto e Florio. Salernitana pericolosa con un destro a giro di Achik che esce di poco alla sinistra di Viola. Pericolo nel finale nell’area di rigore biancorossa: rovesciata di Inglese, Mbaye sulla linea di porta devia in angolo. Al 46′ rigore per la Salernitana: Florio colpisce con un calcio al volto Ferrari. Dal dischetto Golemic che buca Viola. Esplode la tifoseria granata. Dentro nel recupero Quirini e Frascatore

FORMAZIONI

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Viola; Silletti, Zazza, Poli; Lepore (41′ st Mbaye), Mogentale, Franco (41′ st Nazzaro), Grande (32′ st Florio); Crimi (32′ st Dipinto), Rosafio (13′ st Simone), Curcio. A disposizione: Spina, Agostinelli, Esposito, Ortisi, Nicolao, Dimola, Peschetola. Allenatore: Mangia

SALERNITANA(3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino; Liguori (51′ st Quirini), Tascone, Di Vico (25′ st Achik), Capomaggio, Anastasio (51′ st Varone); Ferraris (25′ st Ferrari), Inglese (51′ st Frascatore). A disposizione: Brancolini, De Boer, Villa, Knezovic, Ubani, Boncori. Allenatore: Raffaele

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido – assistenti: Macripò e Signorelli. IV uomo: Di Reda. FVS: Fracchiolla

RETI: 10′ pt Rosafio (A), 8′ st rig. Liguori (S), 48′ st rig. Golemic (S)

NOTE. Ammoniti: Ferraris (S), Anastasio (S), Nazzaro (A), Florio (A). Angoli: 1-4. Recupero: 2′ pt – 8′ st

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...