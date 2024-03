SALERNITANA, DIA SI RIFIUTA DI ENTRARE IN CAMPO NEL FINALE ESPLODE LA POLEMICA

S’infrange su questo palo l’ennesima chance della Salernitana di alimentare la fiammella salvezza: il pari finale sul campo dell’Udinese, dopo aver dilapidato il vantaggio iniziale, dopo non aver sfruttato mezz’ora di superiorità numerica e dopo l’inqualificabile “gran rifiuto” di Dia a dare il suo contributo nell’assalto finale, è una mezza sconfitta. E proprio il rifiuto di Dia di entrare in campo nel finale, come dichiarato da Liverani in sala stampa, ha acceso la discussione social dei tifosi granata in queste ore. Rimanga a Udine, a Salerno non lo vogliamo più… uno dei tanti messaggi in rete.

Kamara, gran gol ma felice a metà: “Non riusciamo a vincere contro squadre indietro a noi”

Autore di un gran gol in rovesciata l’udinese Hassane Kamara è felice a metà per il pari interno contro la Salernitana: Non riusciamo a fare punti contro quelle sotto di noi. Dobbiamo vincere perché dobbiamo restare in A. Dispiace per i tifosi, per la squadra. Sono fiducioso ma dobbiamo fare di più. Mio gol, sapevo che mio compagno la posizionava lì e mi sono messo a centro area. Contento a metà.

