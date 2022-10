SALERNITANA, DIECIMILA SPETTATORI DOVE SONO FINITI

Diecimila spettatori: dove sono finiti? E’ come se si fossero volatilizzati davanti ai tornelli dell’Arechi, nell’arco dei cinque turni casalinghi di questo campionato: dai 26006 della “prima” (con la Roma) ai 15922 della quinta (con il Verona). Al netto dell’incidenza di variabili soggettive (tempo, risultati, avversari, orari e giorni feriali) e oggettive (crisi economica, contributo offerto anche dalle tifoserie ospiti), una buona percentuale – stabilite voi quale – è di assenti apparentemente ingiustificati.

Già nelle precedenti partite casalinghe il dato dell’affluenza allo stadio di Salerno – che resta, comunque, tra i più alti delle società di serie A, “big” escluse – ha fatto registrare una flessione, più o meno costante, ma meno brusca: 19116 (con la Sampdoria), 18173 (con l’Empoli), 19488 (con il Lecce).

Certo, in riferimento al match interno contro gli scaligeri, la Salernitana era reduce dalla batosta in trasferta col Sassuolo e i prezzi dei biglietti fissati dalla società granata avevano subito un ritocco verso l’alto in tutti i settori, ma per la prima volta in questa stagione all’Arechi si giocava di domenica pomeriggio (all’orario canonico delle 15) e in condizioni climatiche ideali. Insomma, in quello che a tutti gli effetti – guardando la classifica dopo otto giornate – era una sorta di scontro salvezza, sugli spalti – nei distinti e in tribuna – gli ampi spazi vuoti non sono passati inosservati.

E risulta difficile trovare una spiegazione plausibile – non mi appassiona alimentare la sterile polemica sulla distinzione tra “abituali” e “occasionali” dell’Arechi – a questo fenomeno, soprattutto se si confrontano i numeri che la torcida granata continua a segnare in trasferta. Dove – inciderà anche l’apporto consistente dei tanti salernitani residenti al Centro-Nord – si passa da un sold out all’altro sul fronte della capienza dei settori riservati agli ospiti: da Udine a Bologna, da Torino a Reggio Emilia. Addirittura vengono polverizzate scorte extra di tagliandi, messi a disposizione dai club di casa per venire incontro alle esigenze dei sostenitori del cavalluccio: è accaduto all’Allianz Stadium, ma anche al Mapei.

E un esodo di massa, un altro, e non l’ultimo di questa stagione, è già annunciato per domenica prossima a San Siro con l’Inter, nonostante i costi tutt’altro che irrisori della trasferta (tra biglietti d’ingresso allo stadio aumentati, spese di viaggio, di vitto e, in alcuni casi, di soggiorno) per chi partirà da Salerno o dalla provincia, e l’orario infame (12.30) del fischio d’inizio della partita.

Eccezion fatta per le migliaia di “sempre presenti” – onore a tutti loro! – stride la voglia sfrenata di marcare il cartellino in trasferta con l’impulso ad intermittenza di recarsi all’Arechi (come certifica, in qualche modo, anche il numero degli abbonati, 8118, al di sotto delle potenzialità della piazza) per gare che non sono di cartello, tanto che lo “zoccolo duro” di affezionati alla causa granata (a prescindere da risultati e avversari) si attesta attorno alle sedicimila unità. Tante, comunque.

In proporzione, però, gli oltre cinquemila tifosi che sono pronti, con qualsiasi mezzo, a raggiungere Milano appaiono un’enormità: una parte di questi la muove solo la passione granata o anche una (umana) smania di protagonismo e un (malcelato) desiderio di ostentazione? Enrico Scapaticci

