Domani sera alle ore 21.00 la Salernitana scenderà in campo per affrontare in trasferta l’Entella.Il pareggio interno con il Pisa ha complicao ma non scalfito i piani play off dei granata.Nei convocati della Salernitana non fugura Cerci.Voluto da Ventura il calciatore non si è mai ambientato anche se potrebbe tornare utile per il finale di stagione.

I diavoli neri dovranno rimediare alla sconfitta di Cosenza perché la salvezza non è ancora raggiunta. I granata, invece, fermati in vasa dal Pisa, non hanno ancora perso le speranze di raggiungere i playoff.