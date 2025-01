SALERNITANA, DOPO L’ENNESIMA SCONFITTA ANNULLATI TUTTI I PERMESSI

Dopo la sconfitta deludente contro il Pisa, la Salernitana riprenderà oggi gli allenamenti in vista della cruciale sfida casalinga contro la Cremonese. L’ennesimo banco di prova per mister Roberto Breda, chiamato a lavorare sia sul piano del gioco sia sull’atteggiamento mentale della squadra, dopo una prestazione che ha lasciato amareggiata anche la dirigenza.

Secondo quanto riportato da La Città, il patron Danilo Iervolino, l’AD Maurizio Milan e il DS Marco Valentini si sono confrontati domenica sera per analizzare la situazione. Tra le prime conseguenze, l’annullamento dei permessi richiesti da alcuni giocatori, costretti a rientrare subito in città per gli allenamenti odierni.

Non si esclude un ulteriore faccia a faccia tra mister, squadra e dirigenti, con l’obiettivo di ritrovare compattezza in vista del match contro la Cremonese. Con la Salernitana attualmente terzultima a 21 punti, quattro in meno rispetto alla zona salvezza, la partita di domenica si preannuncia come una sfida decisiva per non compromettere ulteriormente la corsa alla permanenza in Serie B.

