SALERNITANA E CAVESE PARI TRA LE POLEMICHE





Derby Cavese-Salernitana 1-1: Lescano illude, Minaj al 90’ gela i granata prestazione deludente dei granata

Al “Lamberti” la Bersagliera passa nel primo tempo ma nella ripresa si spegne: la Cavese spinge fino in fondo e strappa il pari nel finale.

Finisce 1-1 il derby tra Cavese e Salernitana al “Simonetta Lamberti”. I granata sbloccano la gara al 34’ del primo tempo con Lescano, poi vengono ripresi allo scadere dal colpo di testa di Minaj. Match intenso e nervoso, con proteste, richiami al monitor e un recupero lunghissimo: nel finale viene espulso anche Giuseppe Raffaele.

Primo tempo – cronaca

L’ingresso in campo è accompagnato dalla coreografia del pubblico di casa. Dopo i primi minuti di studio, al 7’ Orlando prova la rovesciata ma la difesa granata respinge. Al 10’ la Salernitana fatica nella costruzione, mentre all’11’ Capomaggio deve intervenire in scivolata su un cross pericoloso: il pallone termina a lato.

Al 13’ prima sortita granata: Lescano calcia al volo dal limite, la conclusione viene murata da un difensore. Al 15’ Cavese vicinissima al vantaggio: Fella manca l’impatto davanti a Donnarumma, l’azione prosegue e Ubani colpisce di testa trovando la parata del portiere. Al 16’ risposta Salernitana: Molina viene servito davanti a Boffelli, ma il portiere salva e Luciani rinvia.

Al 17’ Lescano tenta la rovesciata in area, palla sopra la traversa. Al 20’ Molina prova a intervenire su un cross di Villa, ma nel movimento si fa male alla spalla: entra lo staff sanitario, l’attaccante riesce comunque a proseguire. Al 23’ Orlando liscia una conclusione dal limite e grazia Donnarumma.

Al 29’ nuova occasione Cavese: dopo il tentativo di Fella, Visconti non riesce a deviare in rete grazie all’intervento di Donnarumma, che rimedia anche a un’uscita non perfetta. Al 33’ su piazzato Villa serve Capomaggio, colpo di testa non preciso.

Al 34’ la Salernitana passa: sugli sviluppi del primo corner, Achik recupera e rimette il pallone in mezzo, Lescano a porta sguarnita deve solo appoggiare in rete. Nel finale aumentano le proteste: al 38’ la Salernitana “gioca la card” per una gomitata di Cionek su Lescano, al 40’ l’arbitro non concede l’espulsione e i granata perdono una card. Al 44’ ammonito Berra, Gyabuaa resta a terra per un problema fisico. Al 48’ Achik calcia una punizione dal limite, Boffelli respinge a lato. Dopo 4’ di recupero, l’intervallo arriva tra le contestazioni dei padroni di casa.

Secondo tempo – cronaca

Si riparte con la Cavese più aggressiva. Al 4’ ammonito Ubaldi: tenta una rovesciata e colpisce Berra. All’8’ e al 12’ i padroni di casa chiedono rigore per un possibile tocco di mano in area granata: per l’arbitro non c’è penalty. Al 15’ la Cavese assedia, su un cross dalla fascia è decisivo l’intervento di Villa.

Al 17’ doppio cambio Cavese: fuori Ubaldi e Fella, dentro Gudjohnsen e Minaj. Al 20’ la Salernitana sfiora il raddoppio: Berra non riesce a trovare la porta sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 24’ cambio granata: fuori Berra, dentro Matino. Al 26’ Ubaldi prova la conclusione dal limite, la barriera respinge.

Dal 29’ al 33’ nuova sequenza di proteste: la Cavese reclama un rigore per un presunto tocco di mano di De Boer, richiamando l’arbitro al monitor. Al 33’ non viene assegnato il penalty e i padroni di casa esauriscono le “card” a disposizione. Al 34’ doppio cambio Cavese: fuori Munari e Macchi, dentro Diarrassouba e Yabre.

Al 36’ due cambi per Raffaele: fuori Lescano e Achik, dentro Ferrari e Tascone. Al 37’ Molina ha un’occasione enorme dall’altezza del dischetto, ma non conclude verso la porta e spreca. Al 40’ ultimo cambio Cavese: fuori Cionek, dentro Maiolo.

Al 45’ arriva il pari: Minaj segna di testa, ma l’arbitro viene richiamato al monitor per un possibile fallo su Molina. Dopo la revisione, la rete viene confermata. Seguono proteste furiose: viene espulso Raffaele. Al 50’ st viene assegnato un recupero ulteriore (6’ comunicati in quel momento), che si somma al maxi recupero complessivo. Al 57’ st arriva il triplice fischio: 1-1 finale.

Tabellino

CAVESE-SALERNITANA 1-1

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek (40’ st Maiolo), Loreto; Ubani, Munari (34’ st Diarrassouba), Visconti, Macchi (34’ st Yabre); Orlando, Fella (17’ st Minaj); Ubaldi (17’ st Gudjohnsen).

A disposizione: Sposito, Evangelisti, Nunziata, Imparato, Bolcano.

Allenatore: Prosperi.

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Berra (24’ st Matino), Capomaggio, Arena; Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Villa; Achik (36’ st Tascone); Lescano (36’ st Ferrari), Molina.

A disposizione: Brancolini, Golemic, Quirini, Anastasio, Cabianca, Di Vico, Ferraris.

Allenatore: Raffaele.

ARBITRO: Ramondino di Palermo (Pilleri/Chillemi).

IV uomo: Angelillo. FVS: Marchese.

RETI: 34’ pt Lescano; 45’ st Minaj.

NOTE: ammoniti Berra, Donnarumma (Salernitana), Ubaldi (Cavese). Espulso Raffaele (allenatore Salernitana). Calci d’angolo 9-6. Recupero 5’ pt, 12’ st

