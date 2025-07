SALERNITANA E’ RAFFAELE IL NUOVO ALLENATORE

Un caloroso saluto a tutto il popolo granata e ai tifosi della Salernitana: è questo il primo messaggio del neo allenatore Giuseppe Raffaele subito dopo la firma del contratto che lo legherà al club per le prossime due stagioni (fino al 30 giugno 2027).

L’ex tecnico del Cerignola sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa all’Arechi, ma è già al lavoro in piena sintonia con il Direttore Sportivo Faggiano, che lo ha fortemente voluto per questa nuova avventura in Campania.

Il duo siciliano sta gettando le basi per costruire la squadra 2025/2026, concentrandosi sulla selezione dei giocatori chiave per rilanciare le ambizioni granata. “Faremo il massimo per riportare l’entusiasmo che questa città merita,” ha concluso Raffaele, confermando l’impegno a lavorare con passione per un futuro di successi.

LA STORIA PROFESSIONALE

Dopo gli esordi nella sua Sicilia (Orlandina, Akragas ed Igea Virtus, tra le altre), mister Raffaele si è affacciato al girone C della Serie C nella stagione 2018/19 alla guida del Potenza ottenendo subito risultati soddisfacenti: tre intense stagioni in Lucania per lui, altrettante qualificazioni ai playoff. Raffaele ha allenato in terza serie anche Catania, Viterbese e Audace Cerignola, con cui ha conquistato l’anno scorso un brillante secondo posto in regular season; l’avventura dei pugliesi ai playoff è poi terminata in semifinale contro il Pescara.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...