SALERNITANA, E’ USCITO IL CALENDARIO DELLA SERIE B

La Lega Serie B ha reso noto il calendario della stagione 2024-2025. Ecco gli impegni della Salernitana e delle altre compagini del campionato cadetto. Serie B, i sorteggi in diretta: il regolamento

Come nello scorso campionato il girone di andata e quello di ritorno saranno asimmetrici;

Negli ultimi quattro turni di campionato ci sarà alternanza perfetta tra partite in casa e fuori casa;

Non si potrà giocare per due volte consecutive in casa (o fuori) per girone;

Le squadre che si sono incontrate alla prima giornata nella stagione 2023/2024 non potranno incontrarsi alla prima giornata della stagione 2024/2025;

La gara inaugurale del campionato di Serie B si giocherà venerdì 16 agosto, mentre quella finale si terrà il 9 maggio 2025;

Sono previste quattro soste, nei weekend del 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre e 22-23 marzo. La sosta invernale durerà dal 20 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...