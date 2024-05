SALERNITANA ESORDIO PER GERARDO FUSCO FIGLIO DI LUCA UNA BANDIERA

Il salernitano Gerardo Fusco debutta in Serie A con la maglia della Salernitana. In sala stampa, le parole di un ragazzo con gli occhi colmi di gioia ai microfoni dei cronisti: “E’ un’emozione incredibile, debuttare nella squadra della città dove sono nato e per cui ho sempre tifato. Non ci credevo, ma ci ho sempre sperato, oggi è andata bene. Anche con l’Atalanta c’era questa possibilità, ma non si è concretizzata. C’era papà in tribuna, non l’ho ancora sentito, ma spero sia felice della mia prova. Sono nella mia città, è il sesto anno che sono qui, so benissimo che questo è solo l’inizio. Ci sono giocatori con un’esperienza incredibile, Manolas, Boateng, Fazio, Candreva, mi alleno con loro da 2-3 settimane ma posso trarre tutto il meglio da questa situazione”.

