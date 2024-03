SALERNITANA, FAZIO OUT CONTRO IL BOLOGNA MA CI SONO DEI RIENTRI

Salernitana: le condizioni di Fazio, Pierozzi e Boateng

Sorride a metà mister Colantuono in vista del suo esordio sulla panchina della Salernitana. Stando alle ultime indiscrezioni, nell’allenamento di oggi Fazio non ha lavorato con il resto dei compagni perchè è ancora alle prese con il problema alla caviglia patito prima del match col Lecce. Per questo l’ex Roma non ci sarà nel prossimo turno di Campionato contro il Bologna. Riecco invece Boateng che ha ripreso ad allenarsi regolarmente così come Pierozzi che era fuori da oltre un mese per un problema alla caviglia.