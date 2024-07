SALERNITANA, FINITA LA PRIMA FASE DEL RITIRO IL 31 LUGLIO AMICHEVOLE CON IL BARI

Si chiude il sipario sulla prima parte della preparazione estiva, dopo l’allenamento mattutino di quest’oggi la Salernitana ha salutato l’ormai ex quartier generale di Rivisondoli per il rompete le righe che durerà due giorni. Dopodiché i granata torneranno ad allenarsi (in Basilicata ma manca l’ufficialità del club) per continuare a preparare il debutto in Coppa Italia e poi in campionato. Prima, però, Sepe e compagni saranno impegnati nell’amichevole contro il Bari.

Mercoledì 31 luglio alle 20:30 i granata infatti saranno di scena al San Nicola per la sfida organizzata dai pugliesi per salutare lo storico capitano Di Cesare che da qualche settimana ha appeso le scarpette al chiodo (10€ più uno di diritti di prevendita il costo per il settore ospiti). Il tecnico Martusciello(foto) si è detto soddisfatto di questa prima fase .

MERCATO

La Salernitana potrebbe ufficializzare quattro operazioni in uscita nei prossimi giorni. Tre di questi calciatori che saranno ceduti hanno già lasciato il ritiro di Rivisondoli nei giorni scorsi. L’attaccante Ikwuemesi è a un passo dalla squadra belga del Leuven, l’operazione è a titolo definitivo e porterà nelle casse del club granata circa due milioni di euro. n questa squadra belga gioca tra l’altro anche uno dei protagonisti della promozione in A della Salernitana 2020/2021, il trequartista Sofian Kiyine. Il direttore sportivo Petrachi poi, dopo la gara amichevole con il Volos ha annunciato la cessione di due giovani, l’esterno offensivo spagnolo Kaleb Jimenez (lo scorso anno al Vicenza e poi all’Atalanta U23), destinato ad andare alla Carrarese, squadra neopromossa in cadetteria (dove c’è un altro dei reduci della promozione in A dei granata, Leonardo Capezzi). Per le trattative Petrachi sta lavorando molto.

