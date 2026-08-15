SALERNITANA FLOP ELIMINATA DALLA SCAFATESE
Esordio amaro per la Salernitana che rimedia una sconfitta nel primo turno di Coppa Italia. All’Arechi passa la Scafatese con il risultato di 2-1.
Canarini che passano al 18′ con Palmieri che deposita in porta dopo la respinta di Galeotti sul tiro di Dambros.
Scafatese che al 27′ trova il raddoppio con Dambros bravo a raccogliere un cross dalla destra di Palmieri 27′ e ad insaccare alle spalle di Galeotti.
Nella ripresa il granata provano a riaprire il match con Achik che al 27′ con un tiro a giro beffa estremo difensore canarino Becchi.
Medicinale la Salernitana sfiora il pareggio con Achik che colpisce il palo interno a Becchi battuto.
I granata ci provano ancora ma senza grosse idee eAlla fine è la Scafatese a festeggiare il passaggio del turno.
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