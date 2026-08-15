16 Agosto 2026

SALERNITANA FLOP ELIMINATA DALLA SCAFATESE

admin 15 Agosto 2026

Esordio amaro per la Salernitana che rimedia una sconfitta nel primo turno di Coppa Italia. All’Arechi passa la Scafatese con il risultato di 2-1.

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Canarini che passano al 18′ con Palmieri che deposita in porta dopo la respinta di Galeotti sul tiro di Dambros.

Scafatese che al 27′ trova il raddoppio con Dambros bravo a raccogliere un cross dalla destra di Palmieri 27′ e ad insaccare alle spalle di Galeotti.

Nella ripresa il granata provano a riaprire il match con Achik che al 27′ con un tiro a giro beffa estremo difensore canarino Becchi.

Medicinale la Salernitana sfiora il pareggio con Achik che colpisce il palo interno a Becchi battuto.

I granata ci provano ancora ma senza grosse idee eAlla fine è la Scafatese a festeggiare il passaggio del turno.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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