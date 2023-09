SALERNO – Daspo in arrivo per tre tifosi della Salernitana che venerdì scorso, in occasione dell’arrivo dei tifosi ospiti del Frosinone allo stadio Arechi di Salerno, si sono resi protagonisti di un lancio di oggetti nei confronti della tifoseria ciociara dopo aver superato il blocco del personale di polizia. I tre tifosi granata, due di Salerno e uno di Pontecagnano, sono stati individuati e identificati dalla Digos della Questura di Salerno

