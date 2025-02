SALERNITANA-FROSINONE IN CHIARO SU DAZN

Saranno tanti tifosi granata sugli spalti dello stadio Arechi. Ingolositi dagli sconti sul prezzo dei biglietti, proposto dalla Salernitana, saranno al fianco della squadra di Breda nella sfida al Frosinone, crocevia salvezza.

Nel frattempo Salernitana-Frosinone è stato scelto anche come match gratuito da Dazn per il prossimo fine settimana della serie cadetta. Il broadcaster, infatti, ha comunicato che la partita in programma il 23 febbraio sarà accessibile a tutti, anche senza abbonamento. E’ la terza volta, in questa stagione, che le partite della Salernitana vengono trasmesse in chiaro. Era accaduto, infatti, pure in occasione di Cosenza-Salernitana, giocata il 3 novembre, e di Salernitana-Juve Stabia, disputata allo stadio Arechi il 15 dicembre.

–

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...