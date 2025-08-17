SALERNITANA FUORI DALLA COPPA ITALIA

La prima ufficiale della Salernitana si chiude con una delusione. All’Arechi senza tifosi, a causa delle due giornate di squalifica, i granata non vanno oltre l’1-1 contro il Sorrento e vengono eliminati dalla Coppa Italia di Serie C ai calci di rigore.

La gara resta bloccata a lungo. Dopo un primo tempo con poche emozioni e tanta tensione — compresa l’espulsione del ds Faggiano al 17’ — le occasioni più nitide arrivano nella ripresa. Al 35’ il Sorrento colpisce con Diego Russo, bravo a infilarsi tra le maglie larghe della difesa granata e a trafiggere Donnarumma. Reazione immediata della Salernitana che, tre minuti più tardi, trova il pari con un preciso colpo di testa di Inglese su cross di De Boer. Nel finale brividi da entrambe le parti, ma senza esito.

Decisivi, dunque, i tiri dal dischetto. Partenza in salita per i granata: Inglese si fa ipnotizzare da Harrasser e Ferrari colpisce il palo. Anastasio, Capomaggio e Knezovic provano a tenere vive le speranze, mentre Donnarumma riesce a respingere il cucchiaio tentato da D’Ursi. Ma l’errore non basta a raddrizzare la serie: Riccardi e Potenza non sbagliano e consegnano al Sorrento il passaggio del turno.

PRIMO TURNO COPPA ITALIA SERIE C – SALERNITANA-SORRENTO 1-1

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Cabianca, Matino (27′ st Coppolaro), Anastasio; Achik (10′ st Knezovic), De Boer, Capomaggio, Varone (10′ st Ubani), Villa; Liguori (10′ st Ferrari), Inglese. A disp: Guacci, Tongya, Vuillermoz, Di Vico, Iervolino, Boncori. All: Raffaele

Sorrento (3-5-2): Harrasser; Carillo, Solcia, Fusco; Colombini, Matera (13′ st Potenza), Franco, Cuccurullo (43′ st Shaw), Piras (25′ st Riccardi); D’Ursi, Plescia (25′ st Russo). A disp: Boccarusso, D’Aniello, Crecco, Paglino, Esposito, Tonni, Di Somma, Vilardi. All: Conte

Arbitro: Di Reda di Molfetta (Pasqualetto/Romagnoli). IV uomo: Ubaldi

NOTE. Marcatori: 35′ st Russo (SO), 38′ st Inglese (SA). Corner: 12-1. Ammoniti: Achik (SA), Franco (SO). Espulsi: Faggiano (SA), Conte (Vice All. SO). Recupero: 2′ pt – 5’st.

LA CRONACA. Esordio amaro per la Salernitana che esce dalla Coppa Italia Serie C al primo turno. All’Arechi, a porte chiuse, i granata pareggiano 1-1 contro il Sorrento e si arrendono poi ai rigori (4-5).

LA PARTITA – Primo tempo equilibrato con poche occasioni. Nella ripresa, al 35’, vantaggio Sorrento con Diego Russo, immediata risposta della Salernitana al 38’ con il colpo di testa vincente di Inglese su cross di De Boer. Finale senza reti, si va dal dischetto.

I RIGORI –

Salernitana: Inglese parato, Ferrari palo, Anastasio gol, Capomaggio gol, Knezovic gol.

Sorrento: Riccardi gol, D’Ursi parato, Colombini gol, Potenza gol, Rizzo gol.

RISULTATO FINALE:

Salernitana – Sorrento 1-1 (35’ st Diego Russo, 38’ st Inglese)

Rigori: 4-5

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...