SALERNITANA-GIUGLIANO SEGNALI POSITIVI PER LA PREVENDITA

admin 29 Gennaio 2026

Primo riscontro dalla prevendita per Salernitana-Giugliano, in programma domenica sera allo stadio Arechi. Sono 1002 i tagliandi già venduti, di cui 5 destinati al settore ospiti.

Considerando anche il numero degli abbonati (5289), il totale degli spettatori attesi sale a 6291 presenze, un dato destinato a crescere nei prossimi giorni con il proseguire della vendita dei biglietti.

Un segnale positivo per la squadra granata, che potrà contare su un buon sostegno sugli spalti in una sfida importante del campionato, con il pubblico chiamato ancora una volta a fare la propria parte.

