SALERNITANA GRANDISSIMA RIBALTONE 3-2

Arechi che presenta un buon colpo d’occhio per questa partitissima di B. Minuto di raccoglimento prima del match per la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Pronti via quindici secondi e Simy sfrutta un indecisione di Vismara e porta avanti i granata. La Samp prova subito la riscossa ma non va bene. Salernitana vicina al raddoppio: sponda di Simy per Tongya che entra in area e calcia, Vismara devia in angolo. Dopo pochi secondi Tutino al 4’ trova il gol dell’ex saltando Sepe in uscita. Coda al 9’ ha la palla del raddoppio ma spreca alto. Anche Daniliuc ha una buona occasione, sinistro alto. Tutino fornisce al 22’ un assist d’oro per Coda che porta in vantaggio la Samp. Ancora Tutino in ripartenza mette i brividi a Sepe. Velthius chiude alla disperata su Benedetti, corner. La Salernitana si risveglia nel finale con Amatucci ma non va.

Si riparte all’Arechi senza cambi da ambo le parti. Ci prova subito Verde sottomisura para Vismara. Al 57’ episodio dubbio in area di rigore il Var non assegna il penalty. Al 60’ cross di Verde e inzuccata di Valencia che pareggia. Esce Tello nei granata dentro Kallon. Ci prova De Paoli, para Sepe. Ci prova Bronn Vismara respinge poi Amatucci in corner. Dopo un tiro a giro di Tongya doppio cambio per la Salernitana: esce Bradaric entra Njoh. Valencia lascia il campo per Braaf. Doppio cambio anche per la Sampdoria: esce Benedetti, entra Akinsamiro. Esce Tutino, entra Sekulov. Fipper in area granata, Coda non trova lo spiraglio. Cambio nella Sampdoria: entra Venuti esce Depaoli. All’improvviso Braaf trova lo spiraglio giusto e porta avanti la Salernitana. Esce Verde dentro Gentile. Doppio cambio nel recupero per la Sampdoria: entrano La Gumina e Kasami, escono Meulensten e Bellemo. Kallon cade in area e reclama il penalty, giallo. Poi continua le proteste e viene espulso

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Bradaric (24′ st Njoh); Tello (17′ st Kallon), Amatucci, Tongya; Verde (44′ st Gentile), Simy, Valencia (24′ st Braaf). A disposizione: Fiorillo, Corriere, Ruggeri, Legowski, Di Vico, Sfait, Iervolino, Soriano. Allenatore: Martusciello

SAMPDORIA (3-4-1-2): Vismara; Bereszynski, Romangoli, Veroli; Depaoli (34′ st Venuti), Meulensten (45′ st La Gumina), Bellemo (45′ st Kasami), Ioannou; Benedetti (25′ st Akinsamiro); Tutino (25′ st Sekulov), Coda. A disposizione: Ravaglia, Rodolfo, Giordano, Yepes, Vulikic, Ferrari, Vieira, Girelli. Allenatore: Pirlo

ARBITRO: Feliciani di Teramo – assistenti: Di Giacinto e Ceolin – IV uomo: Gemelli – VAR: Mazzoleni/AVAR: Bonacina

RETI: 1′ pt Simy (Sal), 4′ pt Tutino (Sam), 22′ st Coda (Sam), 15′ st Valencia (Sal), 40′ st Braaf (S)

NOTE. Spettatori: 15.683 di cui 503 ospiti. Ammoniti: Bellemo (Sam). Angoli: 7-4. Recupero: 4′ pt – 5′ st

