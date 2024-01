SALERNITANA HA FIRMATO PIEROZZI ARRIVA DALLA FIORENTINA OGGI PRIMO ALLENAMENTO/FOTO

Primo allenamento e firma per Niccolò Pierozzi. L’esterno, arrivato in tarda mattinata a Salerno, ha lavorato con i compagni al Mary Rosy agli ordini di Pippo Inzaghi; la formula del suo arrivo dalla Fiorentina è il prestito secco. La Salernitana lo ufficializzerà a breve. L’ex Reggina sarà quindi un rinforzo pronto uso, utilizzabile già nel derby di sabato contro il Napoli. Lo scorso 9 novembre l’ultima partita giocata dal classe ’01 (Fiorentina-Cukaricki di Conference League). All’uscita del Mary Rosy il giocatore, che indosserà la casacca numero 27, ha dichiarato: “Sono contento, ho già parlato col mister e sono pronto per giocare a Napoli”. È arrivata anche l’ufficialità della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’01 Niccolò Pierozzi. Il calciatore indosserà la maglia numero 27”.

LE FOTO DEL PRIMO ALLENAMENTO

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...