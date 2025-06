SALERNITANA I TIFOSI A ROMA SOTTO I PALAZZI ISTITUZIONALI

Gli ultras della Salernitana tornano a far sentire la propria voce. In piazza Amendola, cuore pulsante della protesta granata, la Curva Sud Siberiano ha ribadito con forza le ragioni della propria diserzione in caso di disputa del playout contro la Sampdoria.

«A Salerno non ci saremo perché questa è una farsa – hanno dichiarato – e allora noi dobbiamo essere assenti». Al centro della contestazione, il rinvio improvviso della gara contro il Frosinone e l’incertezza che ancora aleggia attorno alla coda della stagione. «È una mancanza di rispetto per i 30mila tifosi che avevano già fatto il biglietto», sottolineano i supporter, che chiedono compattezza e sostegno: «Vogliamo l’appoggio di tutti per questa battaglia. Salerno non si piega. E non si piegherà».

La tensione resta alta mentre la città attende risposte.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...