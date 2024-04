SALERNITANA, I TIFOSI VICINI A PRETRUCCI

“Il nostro piu sentito in bocca al lupo dottor Petrucci di una pronta guarigione” Con questo striscione apposto fuori dallo stadio Arechi, i tifosi granata hanno fatto sentire la loro vicinanza al vice presidente della Bersagliera.

Solo un grande spavento e ora una lunga convalescenza prima di poter ritornare all’Arechi. Gianni Petrucci resta ricoverato presso l’ospedale San Camillo di Roma ma le sue condizioni non destano più preoccupazioni dopo il grave incidente in auto di sabato pomeriggio. Il vice presidente della Salernitana si è procurato le fratture di diverse costole, dello sterno e di una vertebra, oltre alla ferita alla testa. Nessun interessamento però degli organi vitali. La degenza continua senza problemi. Diverse fratture anche per la moglie Raffaella che verrà trasferita all’ospedale Gemelli.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...