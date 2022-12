SALERNITANA, IL PRESIDENTE RIPIANA I DEBITI E AFFRONTA IL CALCIOMERCATO

Iervolino investe altri milioni per la Salernitana: ok al Cda dai revisori dei conti. Il presidente della società granata in videoconferenza, ha partecipato all’assemblea di ieri pomeriggio, nella quale è stato approvato non solo il bilancio 2022, il primo della sua gestione, ma anche l’apporto del socio unico per far fronte all‘indice di liquidità: la Salernitana lo ha sforato per circa 5 milioni di euro.

Iervolino è intervenuto versando soldi per pari importo e di fatto liberando da qualsiasi vincolo il mercato del club che non dovrà essere condizionato alle cessioni per poter procedere sul fronte acquisti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...