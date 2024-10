SALERNITANA, IN 15.000 OGGI PER BATTERE LO SPEZIA PRONTA LA SCIARPATA

Si comincia alle 15 con il ritorno di patron Iervolino sugli spalti e tantissima gente. Salernitana-Spezia coincide con il ritorno allo stadio del patron granata, Danilo Iervolino. Dopo la visita alla squadra sulla quale si è soffermato anche Martusciello alla vigilia e la breve chiacchierata chiarificatrice con una delegazione della curva Sud Siberiano, martedì scorso al centro sportivo Mary Rosy, il patron granata sarà al seguito della Salernitana e la torcida promette “una sciarpata da sballo per sostenere i giocatori”. Insomma ci sono tutti gli ingredienti – contesto sereno, tanta energia ed armonia – per sospingere la Salernitana al grande colpo, oggi dalle ore 15. Tra il dire e il fare c’è di mezzo lo Spezia: è imbattutta da tredici turni (striscia aperta la scorsa stagione) e se D’Angelo la prolunga, diventa pure l’allenatore con la serie positiva più lunga in B nella storia dei liguri, scavalcando Vincenzo Italiano. La Salernitana oppone la difesa inviolata da tre turni e pensa – Martusciello lo ha lasciato intendere – ad una squadra più fisica in alcuni reparti, perché lo Spezia fa male sulle palle inattive, già nove gol.

Lo scenario

La fisicità potrebbe anche non limitarsi all’utilizzo di Simy, anteposto a Wlodarczyk e Torregrossa nelle scelte del primo minuto, da aggiungere poi nelle mischie all’abilità sul gioco aereo di Ferrari e Bronn. Il dubbio è che Martusciello possa ricorrere anche a qualche elemento più strutturato, ad esempio Jaroszynski, ma sarà tutto più chiaro all’inizio della contesa e magari in corso d’opera. In linea di principio, infatti, l’allenatore non dovrebbe e non vorrebbe snaturare la squadra privandola dei riferimenti da 4-3-3. Insomma se ci sarà da lanciare lungo perché le condizioni meteo e il terreno zuppo di pioggia lo imporranno, accadrà durante il match, quando le zolle cominceranno ad essere pesanti e allentate. Questo ha annunciato, questo ha lasciato intendere, al netto della pretattica. Non ci sarà Amatucci: è stato colpito da un grave lutto, la morte della mamma. Lo sostituirà Maggiore, ex di turno insieme a Verde.

