SALERNITANA, IN ARRIVO NUOVO DS E NUOVO ALLENATORE

Dopo l’annuncio del ritiro a Rivisondoli dal 7 al 24 luglio, dalla Salernitana filtra che il 7 o 10 giugno sarà annunciato il nome del nuovo direttore sportivo e forse anche quello del nuovo allenatore. Nel frattempo Danilo Iervolino continua a valutare le offerte dei due Fondi americani, uno dei quali è Brera Holdings, ,a per ora nessuna proposta concreta sarebbe arrivata al patron granata. Che, dunque, potrebbe proseguire da solo, con l’ad Milan come braccio operativo. Da tempo è stato avviato il casting per il ds, sapendo di dover gestire un momento delicato qual’è quello della retrocessione dalla serie A. Poi toccherà al direttore sportivo scegliere l’allenatore. Tra i nomi per il ruolo di ds, oltre a quelli di Angelozzi, Sogliano e Meluso, ci sono anche quelli di Rocco Maiorino, ex Milan, e Marco Valentini, ex Ascoli. Intanto, tiene sempre banco la vicenda Dia.

Il calciatore, con il quale la Salernitana ha avviato un contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale della LNP, è anche uno degli uomini mercato dei campani, ma pare disposto a muoversi (il suo contratto scadrà nel 2026) solo alle sue condizioni. Dunque, dopo una stagione fallimentare in campo (appena 4 gol dopo i 16 dello scorso campionato), l’attaccante senegalese tiene ancora in scacco la Salernitana

