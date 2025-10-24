SALERNITANA IN CERCA DI RISCATTO CON LA CASERTANA

Dopo la sconfitta nel big match contro il Catania, la Salernitana è pronta a ripartire. La partita di domenica sera contro la Casertana rappresenta un’opportunità per rialzarsi e confermare le ambizioni di promozione.

Obiettivo: ripartire con forza

La squadra di Raffaele non vuole considerare l’ultima partita come un ridimensionamento, ma come un incidente di percorso. In un campionato equilibrato, è fondamentale imparare dagli errori e trasformarli in occasioni di crescita. L’obiettivo è continuare la marcia verso la promozione, senza permettere alle squadre inseguitrici di accorciare la classifica.

La Casertana: un avversario da non sottovalutare

La Casertana arriva a Salerno dopo due vittorie consecutive contro Picerno e Siracusa, entrambe con il punteggio di 1-0. Con 17 punti in classifica, i rossoblù sono al 6° posto e puntano a non far scappare le squadre di vertice. Il tecnico Coppitelli cercherà di strappare punti alla Salernitana per consolidare la posizione della sua squadra.

Le scelte tattiche di Raffaele

Per affrontare al meglio l’avversario, Raffaele potrebbe optare per un centrocampo più folto, passando dal 3-4-1-2 al 3-5-2. In questo schema, Ferraris non dovrebbe agire sulla trequarti, ma al suo posto potrebbero esserci Varone o Knezovic. Varone offrirebbe maggiore supporto difensivo, mentre Knezovic sarebbe più adatto a occupare la zona della trequarti in fase di possesso.

L’attacco senza Inglese

L’assenza di Inglese impone una scelta forzata in attacco. Ferraris, più tecnico e dinamico, potrebbe agire a sostegno dell’unica punta centrale disponibile, Ferrari. In mezzo al campo, Tascone sarà titolare al fianco di Capomaggio, mentre Villa e Ubani dovrebbero essere padroni delle rispettive corsie laterali. In difesa, Coppolaro, Golemic e Anastasio sono i favoriti per una maglia dal primo minuto. In porta, Donnarumma è confermato.

Un incontro storico

La Casertana torna a Salerno dopo oltre 10 anni. L’ultima volta fu il 9 maggio 2015, quando Mancosu fermò i granata sul risultato di 1-1, permettendo la promozione in B per la Salernitana. Quello di domenica sarà il 28° scontro a Salerno tra le due compagini: il bilancio dice 15 pareggi, 11 vittorie granata e 1 vittoria rossoblù datata 1964/65.

