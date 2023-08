SALERNITANA, IN CITTA’ IL NUOVO BOMBER

La Salernitana ha trovato il suo rinforzo sugli esterni. Accordo raggiunto con il Rennes per il trasferimento in granata di Loum Tchaouna arrivato al Novotel di Salerno in tarda serata. Esterno offensivo a destra, Tchaouna è un calciatore molto duttile, che può ricoprire vari ruoli in attacco, incluso quello di punta centrale. Il francese sbarca in Campania a zero con una percentuale sulla futura rivendita da corrispondere al Rennes. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto.

Lo scorso anno, il classe 2003 ha giocato in prestito al Digione, nella seconda categoria del calcio francese. In Ligue 2 ha totalizzato 28 presenze tra titolarità e subentri, realizzando una rete e servendo due assist ai compagni. È anche già nel giro delle nazionali giovanili. Con la Francia Under 20 ha già collezionato 8 presenze con 3 gol.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...