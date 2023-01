SALERNITANA KO STORICO, L’ATALANTA LA TRAVOLGE DI GOAL 8-2 NICOLA ALL’USCIO SONDATI MAZZARRI E IACHINI

Non si era mai vista una sconfitta simile, non si ricorda una Salernitana prendere tanti goal e fare una figuraccia del genere. Ne ha presi addirittura 8 e potevanio essere molti di più se la mira dei giocatori atalantini fosse stata più precisa. Parlare di disfatta è troppo poco, la Salerntiana è stata bombardata. Un giorno storico, negativamente s’intende, capace di essere ricordato com una sciagurata giornata dalla quale la Salerntiana non può non rinascere anche se le prossime tre partita costituiscono dei pesi massimi quasi insormontabili Napoli, Lecce in trasfeta e Juventus. La gara è stata a senso unico e il risultato parla chiaro, non lascia scampo ad equivoci ne tantomeno a commenti di sorta. In basso vi proponiamo il tabellino della partita per le statistiche. E si parla sempre di più di esonero di Niocola, giaà alla fine del primo tempo sul punteggio di 5-1 si parlava di allonhtanamento di Nicola. la società da tempo parla con Mazzarri e ora sta sondando anche iachini. Il cambio di panchina potrebbe essere annunciato ad ore.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Al “Gewiss Stadium” la Salernitana viene superata dall’Atalanta. Al 5′ vantaggio dei padroni di casa con una conclusione dalla distanza di Boga che, deviata da un difensore granata, sorprende Ochoa. Al 9′ occasione Atalanta con un tiro di Koopmeiners da buona posizione, respinge con i piedi Ochoa. Al 10′ pareggio della Salernitana: sponda aerea di Piatek per Dia che realizza l’1-1. Al 12′ bella conclusione di Lookman dal limite, respinge lateralmente Ochoa. Al 20′ calcio di rigore per i nerazzurri: dal dischetto va Lookman che porta in vantaggio i suoi. Al 23′ tris Atalanta: angolo di Koopmeiners e stacco vincente di Scalvini. Al 37′ secondo calcio di rigore per i padroni di casa: dal dischetto va Koopmeiners, para Ochoa ma sulla respinta Koopmeiners realizza la quarta rete. Al 41′ quinta rete per l’Atalanta con il diagonale vincente di Hojlund. Il primo tempo si chiude con i granata sotto nel punteggio. Al 6′ della ripresa grande occasione per la Salernitana: cross di Dia e tocco di Piatek che termina di poco a lato. Al 9′ ancora in rete l’Atalanta con Lookman che realizza la sua doppietta personale. All’11’ gol della Salernitana con un rasoterra dal limite di Nicolussi Caviglia. Al 16′ altro gol per i nerazzurri con Ederson. Al 40′ arriva il gol anche per Zortea. Finisce 8-2.

IL TABELLINO

Atalanta – Salernitana 8 – 2

Reti: 5′ pt Boga (A), 10′ pt Dia (S), 20′ pt, 9′ st Lookman (A), 23′ pt Scalvini (A), 38′ pt Koopmeiners (A), 41′ pt Hojlund (A), 11′ st Nicolussi C. (S), 16′ st Ederson (A), 40′ st Zortea (A).

Atalanta: Musso, Toloi (13′ st Demiral), Palomino, Scalvini, Zappacosta (13′ st Zortea), De Roon (1′ st Ederson), Koopmeiners, Ruggeri, Boga, Lookman (36′ st Maehle), Hojlund (19′ st Zapata). All. Gian Piero Gasperini

A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Muriel, Djimsiti, Hateboer, Pasalic, Soppy.

Salernitana: Ochoa, Lovato (1′ st Gyomber), Fazio (26′ st Radovanovic), Pirola (41′ st Sambia), Candreva, Coulibaly L., Nicolussi C., Bradaric, Vilhena (26′ st Kastanos), Dia (26′ st Bonazzoli), Piatek. All. Davide Nicola

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Capezzi, Bohinen, Valencia, Botheim.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna.

Assistenti: Andrea Zingarelli (sez. Siena) – Dario Garzelli (sez. Livorno).

IV uomo: Daniele Paterna (sez. Teramo).

Var: Federico Dionisi (sez. L’Aquila).

Assistente Var: Oreste Muto (sez. Torre Annunziata).

Ammoniti: Koopmeiners (A)

Angoli: 5 – 2

Recupero: 3′ pt,

