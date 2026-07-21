SALERNITANA, LE INDICAZIONI DI COSMI SUL MERCATO PER SOGNARE LA SERIE B

La nuova stagione della Salernitana prende forma all’insegna della continuità. Dopo aver sfiorato la promozione, fermandosi soltanto nelle semifinali dei playoff, il club granata ha deciso di confermare Serse Cosmi sulla panchina e di proseguire il percorso avviato nella seconda parte dell’ultimo campionato. Il tecnico umbro, arrivato a stagione in corso, ha ottenuto la fiducia della società con un nuovo accordo fino al giugno 2027. Anche il direttore sportivo Daniele Faggiano è stato confermato nel proprio ruolo per dare stabilità al progetto tecnico, con un contratto fino al 2028.L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla Serie B. Per questo motivo il ritiro estivo di Cascia rappresenterà un passaggio fondamentale, consentendo a Cosmi di trasmettere fin dai primi allenamenti i propri principi tattici e caratteriali. L’allenatore continua a puntare sul consolidato 3-4-1-2, sistema che richiede interpreti ben precisi, soprattutto nei ruoli chiave della difesa, delle corsie esterne e della trequarti.Parallelamente, il lavoro della dirigenza si concentra sulla costruzione di una rosa sostenibile anche dal punto di vista economico. Sul fronte del mercato, Faggiano continua a monitorare diversi profili. In difesa l’intenzione è quella di rinforzare il pacchetto arretrato con elementi affidabili ed esperti. Tra i nomi accostati ai granata figurano Celli, Cagnano, Capuano, Heinz, Novella e il centrale Caporale, tutti giocatori valutati per caratteristiche differenti e potenzialmente adatti al sistema difensivo a tre immaginato da Cosmi. Al momento, tuttavia, si tratta di piste sulle quali non sono ancora arrivate ufficialità.Anche il centrocampo resta uno dei reparti destinati a ricevere ulteriori rinforzi. Dopo gli arrivi già definiti di Llano e Djibril, rispettivamente terzino e centrocampista, la società continua a cercare un esterno in grado di garantire qualità e continuità sulle fasce, oltre a un secondo portiere che possa completare il reparto. Rimane invece da chiarire la posizione di Gyabuaa, il cui futuro dipenderà dalle valutazioni tecniche effettuate durante la preparazione estiva e dall’evoluzione delle opportunità di mercato. Il giocatore, in ogni caso, è al 100% di proprietà della Salernitana dopo essere stato riscattato dall’Atalanta già a gennaio, nonostante sia poi scivolato in basso nelle gerarchie di Cosmi. In avanti, l’attenzione è rivolta soprattutto alla ricerca di un trequartista capace di collegare centrocampo e attacco, oltre che di una seconda punta in grado di garantire un contributo realizzativo importante. Tra i profili seguiti figurano D’Ursi, reduce da una stagione particolarmente prolifica, e Capone, entrambi considerati giocatori compatibili con il calcio aggressivo e verticale richiesto da Cosmi. Nessuna trattativa, comunque, sembra potersi dire sicura al giorno d’oggi, nemmeno quando si parla di terza divisione. In genere gli aggiornamenti dei media e le ultime quote sul calciomercato si riferiscono agli obiettivi delle grandi squadre della Serie A, rivelando come anche ad alti livelli l’imprevisto nelle operazioni sia dietro l’angolo, basti pensare al caso Palestra in relazione all’Inter, colpo poi sfumato. Di conseguenza anche le realtà come la Salernitana sono chiamate a far fronte ad imprevisti del genere, che possono però essere affrontati grazie una programmazione seria per rinforzare la rosa con cognizione di causa. Le prossime settimane saranno quindi decisive per comprendere quali trattative riusciranno realmente a concretizzarsi prima dell’inizio del campionato.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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