SALERNITANA, LE PRIME PAROLE DI CERRI

Alberto Cerri, nuovo attaccante della Salernitana, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il suo arrivo dal Como. Il centravanti si è detto entusiasta e motivato ad aiutare la squadra a risalire la classifica, sottolineando l’importanza del lavoro e della determinazione.

“Le motivazioni sono sicuramente la storia incredibile di questa società. Sono qui perché ci credo fortemente. Voglio combattere, vincere partite e risollevare la classifica. Nonostante un periodo in cui ho giocato poco, sono motivato e pronto a dare tutto per la squadra”, ha dichiarato.

Cerri ha poi condiviso il suo pensiero sulla mentalità necessaria: “Il direttore vuole una squadra di assatanati, e ha ragione: è quello che serve per fare la differenza in Serie B. Non dobbiamo guardare al passato, ma concentrarci sul lavoro davanti a noi. Il lavoro paga sempre”.

Sul rapporto con il tecnico Breda, con cui ha lavorato in passato, Cerri ha spiegato: “Il mister è stato fondamentale per la mia scelta. Spero di ripetermi con lui e fare una grande seconda parte di stagione. L’importante è la Salernitana. Siamo pronti!”.

Infine, un pensiero per i tifosi granata: “Non devo dire nulla ai tifosi, la loro storia parla da sé. Sono incredibili e sempre vicini alla squadra. Noi daremo il massimo per cambiare la stagione”.

