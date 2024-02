SALERNITANA, LIVERANI PORTA IN RITIRO I GRANATA DA GIOVEDI’

La Salernitana ha perso contro una Inter schiacciasassi che non accenna ad arrestare la sua corsa allo scudetto. Nulla di troppo strano, una sconfitta contro la capolista ci può stare. Ancor più se sei il fanalino di coda del campionato. Il problema, però, è che sia il Cagliari che l’Hellas Verona hanno pareggiato, allontanandosi, seppur di un solo punto.

La matematica non condanna ancora i granata. Ma bisogna invertire la tendenza, iniziando da subito a fare punti. Già a partire da sabato contro il Monza, reduce da una grande vittoria contro il Milan. Fabio Liverani, tecnico della Salernitana, ha chiamato a rapporto i suoi, incitando a una reazione e dichiarando fin da subito che chi non crede nella salvezza non scenderà in campo. Ha tuonato: “Chi farà i buchi per terra e andrà a 200 all’ora in allenamento potrà guadagnare una maglia”.

Salernitana in ritiro anticipato

Intanto, è fissato per domani un incontro tra l’ad Maurizio Milan, il vicepresidente Petrucci e i senatori della squadra. Al termine dello stesso, sarà ufficializzata la decisione di partire in ritiro già da giovedì, quindi due giorni prima della prossima sfida di campionato. Chissà che la decisione non porti un risultato positivo.

